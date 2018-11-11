Nişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Fatih T. (28), arkadaşı ile nişanı atan kız kardeşi Meryem T.'yi (25), çıkan tartışmada bacaklarından bıçakladı.
Olay, Koçak Dede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Meryem T., bir süre önce ağabeyinin de arkadaşı olan nişanlısı A.T.'den ayrıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih T., evde kız kardeşi Meryem T. ile bu nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Fatih T., mutfaktan aldığı bıçakla Meryem T.'ye saldırdı. Bacaklarına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Meryem T., kanlar içinde kaldı. Meryem T., ailesi tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Fatih T., evin önünde beklerken polis tarafından gözaltına alındı.
Abdüllatif Şener'den İstanbul için adaylık açıklaması
Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
İlk kez ortaya çıktı... 225 er ve erbaşı böyle rehin almışlar!
Almanya'yı karıştıran suikast iddiası! Ordu içindeki bir grup...
Bu görüntü sosyal medyayı salladı: Beni alıp götürecek sandım
AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
300 bin kişiye tahliye emri! Bilanço gittikçe artıyor
Tek kelimeyle vahşet! Polisler kimliğini zor tespit edebildi!
1500 TL altında olan en iyi telefonlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum