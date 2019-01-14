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Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Nişanlısını öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, nişanlısını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Nişanlısı Gökhan Evinç'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25), annesi Canan M. (47) ile babası Bülent M. (54), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ceyda M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, annesi ve babası serbest bırakıldı.

Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evlerinde dün nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışan Ceyda M, babasına ait tüfekle nişanlısına ateş etmiş, Evinç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Balıkesir cinayet Edremit nişanlı

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