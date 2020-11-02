Nişanlısını öldürdükten sonra 'zamanda yolculuğu' araştırmış

The Gazette Times'ın haberine göre 12 kişilik jüri cuma günü William Hargrove'u nişanlısı Anna Repkina'yı öldürmekten suçlu buldu. Bunun yanında zanlı, kimlik hırsızlığıyla ilgili bir, nişanlısının banka hesabından para çalmasıyla ilgili iki ithamdan suçlu bulundu.

27 yaşındaki Rusyalı Repkina, 17 Nisan 2017'de Alsea, Oregon yakınlarındaki bir orman yolunda ölü bulunmuştu. Repkina, pompalı tüfekten çıkan tek bir kurşunla öldürülmüştü.

CBS News'in haberine göre Hargrove, nişanlısının ölümünden sonra "en iyi arkadaşının yaptığı bir hatayı düzeltmek için" telaş içinde zaman yolculuğunu araştırdı.

Hargrove, WhatsApp'ta yabancılara şöyle yazdı:

... en iyi arkadaşım bir hata yaptı. Eşim olması gereken kadını kaybetmemek için geçmişe dönmek istiyorum.

Repkina'yla Hargrove internette tanıştıktan sonra nişanlanmıştı ve Repkina hayatını Rusya'dan ABD'ye taşımayı kabul etmişti. Ancak habere göre Repkina'nın, Hargrove'un Michelle Chavez adında başka bir kız arkadaşı olduğundan haberi yoktu.

Davacılar, Hargrove'un, 30 yaşındaki adamın sadece kendisiyle birlikte olmasını isteyen ve ilişkiyi bitirmesi için ona baskı yapan evli sevgilisini tatmin etmek için Repkina'yı öldürdüğünü savundu.