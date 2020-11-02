Nişanlısını öldürdükten sonra 'zamanda yolculuğu' araştırmış

The Gazette Times'ın haberine göre 12 kişilik jüri cuma günü William Hargrove'u nişanlısı Anna Repkina'yı öldürmekten suçlu buldu. Bunun yanında zanlı, kimlik hırsızlığıyla ilgili bir, nişanlısının banka hesabından para çalmasıyla ilgili iki ithamdan suçlu bulundu.
27 yaşındaki Rusyalı Repkina, 17 Nisan 2017'de Alsea, Oregon yakınlarındaki bir orman yolunda ölü bulunmuştu. Repkina, pompalı tüfekten çıkan tek bir kurşunla öldürülmüştü.
CBS News'in haberine göre Hargrove, nişanlısının ölümünden sonra "en iyi arkadaşının yaptığı bir hatayı düzeltmek için" telaş içinde zaman yolculuğunu araştırdı.
Hargrove, WhatsApp'ta yabancılara şöyle yazdı:
... en iyi arkadaşım bir hata yaptı. Eşim olması gereken kadını kaybetmemek için geçmişe dönmek istiyorum.
Repkina'yla Hargrove internette tanıştıktan sonra nişanlanmıştı ve Repkina hayatını Rusya'dan ABD'ye taşımayı kabul etmişti. Ancak habere göre Repkina'nın, Hargrove'un Michelle Chavez adında başka bir kız arkadaşı olduğundan haberi yoktu.
Davacılar, Hargrove'un, 30 yaşındaki adamın sadece kendisiyle birlikte olmasını isteyen ve ilişkiyi bitirmesi için ona baskı yapan evli sevgilisini tatmin etmek için Repkina'yı öldürdüğünü savundu.
The Gazette Times'ın aktardığına göre, Hargrove'un savunma avukatı, Repkina'nın gerçek katilinin onu Hargrove'la nişanlandığı için kıskançlık sebebiyle öldüren Chavez olduğunu iddia etmişti.
CBS News'e konuşan Dedektif Chris Dale, Repkina'nın ölümünün ardından adamın "zamanda yolculuğu araştırdığının" söylendiğini belirtti.
Hargrove, zamanda geriye gitmek için nasıl belirli bir büyü yapacağınızı gösteren internet sayfalarının ekran görüntülerini kaydetmiş. WhatsApp aracılığıyla kurduğu iletişimle zamanda nasıl yolculuk yapacağına dair yardım istemeye çalıştığını da görüyoruz.
Hargrove'un internette, kendisine yardım edebilecek yabancılara ödül olarak ruhunu sunduğu da bildirildi.
Hargrove ayrıca, çeşitli ATM'lerde Repkina'nın hesabından para çekerken CCTV'ye yakalandı. Yayın kuruluşunun bildirdiğine göre adam, söz konusu ATM'lerden çektiği toplam 800 doları (yaklaşık 6 bin 677 TL) Star Wars temalı LEGO'lara, şekerlemelere ve purolara harcadı.
Baş Dedektif Teğmen Chris Duffitt, "Bu makineden 200 dolarlık (yaklaşık bin 699 TL) bir para çekme işlemi yaptı ve sonra o benzin istasyonundaki bazı çalışanlarla sohbet etti, burada sahiden onlardan birine sarıldı ve kız arkadaşı Anna Repkina'nın onu bıraktığını söyleyerek ağladı" dedi.
Polis, Repkina'nın cesedini yolun kenarında "birkaç çöp parçasıyla" beraber bulmuştu. Cesedin izini Hargrove'a kadar sürmek için bir makbuz kullanıldı.
Hargrove, duruşması sonraki bir tarihte görüleceği için henüz ceza almadı. Oregon'da cinayet için zorunlu minimum ceza 25 yıl hapis.
Savunma avukatı Mike Flinn, cuma günkü duruşmanın ardından "Açıkçası, Hargrove karardan dolayı hayal kırıklığına uğradı" dedi.
Ancak, daha yüksek bir mahkeme tarafından ele alınması gereken hususlar var ve Hargrove temyize gidecek.
CBS News, Repkina'nın rock müziği ve kedileri seven, eğlenceli bir mizah anlayışı olan 26 yaşında bir Moskovalı olduğunu aktardı.