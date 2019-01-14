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Nişanlısını öldüren Ceyda ile anne ve babası adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç’i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç’i (28) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ceyda M. (25) ile annesi Canan Seyhan M. (47) ve babası Bülent M.(54), polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Gökhan Evinç, nişanlısı Ceyda M.’nin Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi 326. Sokak'taki evine geldi. İkili tartışmaya başladı. Ceyda M.,, sürekli dayak yediğini öne sürdüğü nişanlısı Evinç’i, babasına ait pompalı tüfekle 2 el ateş ederek, öldürdü. Ardından da polisi aradı. Eve gelen polis Ceyda M. ile annesi Canan Seyhan M.ve babası Bülent M.'yi gözaltına aldı. 'BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ' Ceyda M., polisteki ifadesinde, nişanlısının kendisini vurmakla tehdit ettiğini, olay günü de yine kendisini tehdit ettiğini, tartıştıklarını, korktuğu için de babasına ait tüfeği alıp, Gökhan Evinç'i vurduğunu anlattı. Ceyda M., "Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ceyda M. ile anne ve babası Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Arkadaşları, Ceyda M.'nin nişanlısı Gökhan Evinç'ten sürekli şiddet gördüğünü, ayrılmak istediğini ancak Evinç’in ayrılmaya yanaşmayıp, son dönemde şiddeti artırdığını ileri sürdü. ÖLEN NİŞANLI, 2 CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATMIŞ Nişanlısı tarafından öldürülen Gökhan Evinç'in 14 yaşındayken 2004 yılında ağabeyi ile Rasime Kara'yı öldürmekten (80) 2,5 yıl cezaevinde kaldığı, 2007 yılında da İlkay Demir'i (18) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine girdiği ve geçen yılın başında çıktığı öğrenildi.

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