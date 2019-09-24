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Nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de nişanlısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ilk celsede müebbet hapis cezası verildi - Sanık Özkan Onay: - "S.E. (teyzesinin kızı), biri keresinde rahmetlinin sert erkeklerden hoşlandığını söylemesi üzerine ben de maktule bir tokat attım. Aramız daha da bozuldu. Hakkımda uzaklaştırma kararı çıkardı"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de nişanlısını öldüren sanık, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Özkan Onay, maktul Gülay Şimşek'in annesi Tülay Cengiz, babası Kazım Şimşek, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Söz verilen sanık Onay, maktul ile olaydan 7 ay önce tanıştığını, ailelerin tanışmasının ardından nişanlandıklarını, imam nikahı kıydıklarını söyledi.

Zamanla aralarının bozulduğunu, bunun nedenin de maktulun teyzesinin kızı S.E. olduğunu öne süren sanık Onay, şunları kaydetti:

"Aramızı rahmetlinin teyzesinin kızı S.E. bozdu. 'Benim sözümden çıkmaz' deyip, ikimizi barıştırmak için araba almamı istedi. Rahmetliye zengin bir iş adamı bulduğunu ve onunla evlendireceğini söyledi. S.E, biri keresinde rahmetlinin sert erkeklerden hoşlandığını söylemesi üzerine ben de maktule bir tokat attım. Aramız daha da bozuldu. Hakkımda uzaklaştırma kararı çıkardı. Olay öncesi rahmetlinin evden birkaç kez yabancı bir arabaya binerek ayrıldığını gördüm. Bunu annesine söyledim, haberleri olmadığını söyledi. Olay günü de konuşmak için çalıştığı yere gittim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda bulunan ve bir hafta önce satın aldığım ruhsatsız tabanca ile 4 el ateş ettim. Pişmanım, olmasaydı iyiydi ama."

- "Bunun sonunda kan dökülecek"

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulun teyzesinin kızı S.E. ise maktul ile sanığı kendisinin tanıştırdığını, sanığın yalanları ve bazı fevri davranışları nedeniyle ikilinin ayrıldığını anlattı.

Şimşek'in telefonda engellemesi ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından Onay'ın cinayetten bir gün önce 30 Temmuz gecesi, kendi cep telefonuna gönderdiği, "Beni bir ara bacım. Bunun sonunda kan dökülecek. Gülay ile konuş, aklını başına alsın. İnan ölüm şerbetini içmiş. Ben o kadarını diyorum. Kendi canımdan vazgeçtim ama onu çok seviyorum. Gülay'ı kimseyle paylaşamam, onu da bilsin. Sonu belli." yazılı mesajları okuyan S.E, bunları mahkeme heyetine sundu.

Savcının mütalaasında, "tasarlayarak öldürme" suçundan ceza istemesinin ardından mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Onay, "pişman" olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki iş yerinden evine gitmek üzere ayrılan Gülay Şimşek (27), nişanlısı Özkan Onay (36) ile 31 Temmuz'da, karşılaşmış, bir süre konuşan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onay, yanında bulunan tabancayla Şimşek'e ateş etmişti.

Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Maktulun cinayetten 13 gün önce sanığın görüntüsünü çektiği, annesinin de tanık olarak yer aldığı videoda, sanıktan bir daha kendisine yaklaşmaması konusunda söz aldığı ortaya çıkmıştı.

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