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Nişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 20:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta İbrahim Doğan (35), otomobilinde 2 çocuğunun gözleri önünde eski eşinin nişanlısı Arif Akbuğa (45) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Nişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta İbrahim Doğan (35), otomobilinde 2 çocuğunun gözleri önünde eski eşinin nişanlısı Arif Akbuğa (45) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Zanlı Akbuğa, o sırada bölgede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çocukların şans eser saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Doğan, içerisinde 2 çocuğunun da bulunduğu 46 NR 553 plakalı otomobili ile giderken, kavşağa geldiği sırada 15 DD 771 plakalı otomobilden inen Arif Akbuğa, elinde pompalı tüfekle Doğan'ın yanına gitti. Akbuğa, otomobilin yanında geldiğinde şoför koltuğundaki Doğan'a pompalı tüfekle ateş etti. Doğan, çocuklarının gözü önünde başına ve vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.
'ÇOCUKLAR NEREDE?'
O sırada bölgede devriyede olan bir polis ekibi silah sesleri üzerine hemen olay yerine gitti. Ekipler, kaçmaya çalışan Arif Akbuğa'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırı sırasında şans eseri yara almayan ve olayın şokunu yaşayan çocuklar, polisler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Acı haberi alıp olay yerine gelen Doğan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde 'Çocuklar da vardı araçta, onlar nerede?' diye soran Doğan'ın yakınlarına polis, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbrahim Doğan'ın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Arif Akbuğa'nın 1 yıl önce boşanan İbrahim Doğan'ın eski eşiyle nişanlı olduğu ve bu nedenle aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Nişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdüNişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdüNişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdüNişanlısının eski kocasını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

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