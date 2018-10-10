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Nişanlısının mezarına gelinlikle gitti! Yasa boğan kare

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 07:26 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Jessica Padgett, evlenmek için plan yaptığı gün gelinliğini giyerek objektif karşısına geçti. Ancak nişanlısı yanında değildi...

Bir süre önce hayatını kaybeden nişanlısının mezarına düğününde giymeyi planladığı gelinlikle giden Jessica Padgett, ülkeyi yasa boğdu. Nişanlısını yakınlarıyla birlikte ziyarete giden Jessica, küçük bir düğün seramonisi düzenledi.

Nişanlısının mezarını gelinlik giyerek ziyaret etti

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Evlenecekleri gün gelinliğini giydi, kamera karşısına geçti ama gözyaşlarına boğan bir eksiklik vardı.
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Jessica'nın Kasım 2017'de yaşamını yitiren itfaiyeci nişanlısı Kendall Murphy, arkadaşı Colby Blake'in sürdüğü aracın tetiklediği zincirleme kaza sonucu yaşamını yitirdi.
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Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Colby'nin olay sırasında sarhoş olduğu ve kanında yasal limitin üzerinde alkole rastlandığı tespit edildi.
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Jessica, feci şekilde yaşamını yitiren Kendall'ın anısına gelinliğini giydi ve nişanlısının ayakkabıları, mezar taşı, itfaiyeci elbisesi ve sevdikleri ile fotoğraflar çekildi.
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Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar 21 binden fazla paylaşım aldı.
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Nedime ve sağdıç, Jessica ve Kendall'ın evlenmeyi planladığı bu günde özel bir konuşma yaptı.
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Jessica'nın, Kendall ile olan photoshoplu fotoğrafları çok sayıda kişiyi duygulandırdı.
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Kendall, yaşamını yitirdiği gün, Colby ve bir başka itfaiyeci arkadaşı ile beraber, civarda meydana gelen bir trafik kazasına yardım etmek için yola koyulmuştu.
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Aracının içinde sıkışan kişiye yardım etmeye çalışan Kendall, arkadaşı Colby'nin çalıştırdığı aracın tetiklediği zincirleme kazanın kurbanı oldu.
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27 yaşındaki Kendall olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kendall'dan geriye mutlu hayatına dair anılar, fotoğraflar ve gözü yaşlı bir kadın kaldı.
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Jessica Padgett düğün nişan ölüm

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