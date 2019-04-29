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Nişanlısının yüzünü tanınmaz hale getirdiği Berfin için kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e(19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, 'Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın' adlı yardım kampanyası düzenledi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e(19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, 'Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın' adlı yardım kampanyası düzenledi.

Olay, 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski nişanlısı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik, tutuklandı. Gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kalan Berfin Özek için İskenderun Cemevi'nde gerçekleştirilen yardım amaçlı etkinliğine Berfin Özek, ailesi, avukatı Mehtap Sert, Cemevi Başkanı İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

'AMELİYAT İÇİN MADDİ YARDIMA İHTİYACI VAR'

Etkinlikte konuşan İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Çınar, Berfin Özek'in ailesinin yapılacak ameliyatları karşılayacak gücünün olmadığını söyledi. Bu nedenle yardım kampanyası başlattıklarını belirten Çınar şöyle konuştu:

"Berfin'in bir dizi ameliyat geçirmesi gerekiyor. İstanbul da ilk doktor görüşmesinden döndü. Bu ameliyatlar için gereken parayı bir an önce toparlamamız lazım. Berfin'imizi koruyamadık ama onun yeniden hayal kurmasına kocaman gülümsemesine hep birlikte yardım edebiliriz. Maddi imkânı olmayan ailenin, Berfin'in ameliyat ücretlerini karşılayamayacağını ilk günden beri yanlarında olduğumuz için biliyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Berfin'imizin gülüşü solmasın. Berfin'e yardım edin."

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