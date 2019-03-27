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Nişantaşı Hastanesi Estetik ve Obezite Enstitüleri konseptiyle büyüyecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Nişantaşı Hastanesi; Obezite ve Estetik Enstitüleri bölümünü yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Nişantaşı Hastanesi Estetik ve Obezite Enstitüleri konseptiyle büyüyecek

Nişantaşı Hastanesi; Obezite ve Estetik Enstitüleri bölümünü yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı. Hastane; 2018 yılında yaklaşık 5 bin cerrahi operasyonun yüzde 50’sinin estetik ve plastik cerrahi alanında gerçekleştirirken, bu sayının yüzde 70’ini yurtdışından gelen hastalar oluşturduğunu açıkladı.

Ortadoğu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Nişantaşı Hastanesi; Obezite ve Estetik Enstitüleri bölümünü yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı. Yenilenen hastane konsepti ile ilgili açıklama yapan Ortadoğu Holding İcra Kurulu Üyesi Nusret Kayhan Apaydın, "Nişantaşı Hastanesi bünyesinde yer alan ve Türkiye’de bir ilk olan Obezite Enstitüsü ile obeziteyi yaşam boyu kontrol altında tutan yeni yaklaşımlarla hizmet vermeye başladık. Bunun yanı sıra geçen yıl kurduğumuz Estetik Enstitüsü yaklaşımıyla estetik ve plastik cerrahi alanında da en yeni teknolojiler ve deneyimli cerrahlarımızla göz alıcı başarılara imza atıyoruz" dedi.

2018 yılında toplam 5 bin cerrahi operasyon
2018 yılında toplam 5 bin cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Apaydın, "2019 yılında özellikle çağın sorunu olan obezite yanında estetik ve plastik cerrahi ile saç ekimi alanlarına yoğunlaşmayı ve yenilenen konseptimizle büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Hastanesi Estetik ve Obezite Enstitüleri konseptiyle büyüyecek

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