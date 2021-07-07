HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nişantaşı’nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

Nişantaşı’nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

07.07.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı’nda 7 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken yangın kısa sürede söndürüldü.

Nişantaşı’nda 7 katlı binanın en üst katında yangın paniği

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı.

İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangınİstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın

BİNA SAKİNLERİ KORKU VE PANİK YAŞADI

Alınan bilgiye göre, 7 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri ise sokağa döküldü.

27e878df-c284-4d17-9e87-f3a732e2f55c

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

4f9b42bf-32ee-4e94-939d-8af4cc76178f

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Nilgün Sarıçalı, “İtfaiye seslerini duydum. Arka binada çatıda bir yangın oluşmuş. Hemen bakmaya başladık yoldan geçenler olarak. Yolda bir beyle konuştum. Apartmanda oturuyormuş. Arka tarafta bir çatının duman aldığını söyledi. Onlar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın başından beri buradayım bir yaralı ya da can kaybı görmedim’’ diye konuştu.

2726bdeb-96fc-4e2e-be94-32984c7d0401

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

Metrobüste yangın paniğiMetrobüste yangın paniği


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
Kaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuşKaşıntı ve pullanma varsa dikkat! Bakın neden oluyormuş
Dehşet! "Yüzümün yarısı elimdeydi"Dehşet! "Yüzümün yarısı elimdeydi"
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

7 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.