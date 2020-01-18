HABER
  4. Nişantaşı’nda korkutan patlama! Oksijen tüpü bomba gibi patladı!

Nişantaşı’nda korkutan patlama! Oksijen tüpü bomba gibi patladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Nişantaşı’nda özel bir muayenehanede oksijen tüpü patlaması meydana geldi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Nişantaşı’nda korkutan patlama! Oksijen tüpü bomba gibi patladı!

Olay, bugün öğle saatlerinde Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan özel bir muayenehanede bulunan oksijen tüplerinden biri henüz bilinmeyen bir nedenden patladı.

Patlamanın etkisiyle muayenehanede bulunan bir çalışan yaralandı. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Amerikan Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının patlamadan hafif yaralı şekilde kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan, muayenehanenin bulunduğu yerde bulunan sokakta patlamanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, mahalle sakinleri ise şiddetli patlama sesinden ötürü büyük panik yaşadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordurFeyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nişantaşı patlama

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acı günü

Mansur Yavaş’ın acı günü!

Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu

Otostopla dünyayı gezen gencin son durağı Mersin oldu!

Bilecik'te ikizlerin sandalyeye bağlandığı anaokulundan fotoğraf için kurgu iddiası

Anaokulundaki skandal görüntüyle ilgili çarpıcı iddia!

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

Toprağa gömülü bidonlardan neler çıktı neler!

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

Beşiktaş'ta kan donduran olay! Bu görüntünün sonrası inanılmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.