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  4. Nişantaşı’nda trafikte “önüme kırdın” kavgası kamerada: Araca çarpıp böyle kaçtı

Nişantaşı’nda trafikte “önüme kırdın” kavgası kamerada: Araca çarpıp böyle kaçtı

kadir.gunduz kadir.gunduz
29.05.2024 10:40
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Şişli Nişantaşı’nda cadde üzerinde seyreden bir sürücü, diğer sürücünün önüne sinyal verip kırdı. Diğer sürücü de sinyal verip onun önüne kırınca tartışma çıktı. Trafik ışıklarında tartışan iki sürücüden biri, diğerine çarparak kaçtı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, diğer sürücünün önüne sinyal verip direksiyonu kırıp geçti. Bu duruma sinirlenen diğer sürücü de onun önüne aynı şekilde sinyal verip kırdı.

Trafik ışıklarında duran iki sürücü ardından araçlarının içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sürücülerden biri diğerinin aracına çarparak kaçtı. Diğer sürücü ise araçtan inerek birkaç metre peşinden koştu. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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