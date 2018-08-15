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Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Nişantaşı'nda bir gece kulübünün kurşunlanması ve haraç alınmak istenmesi olaylarına karıştıkları belirtilen Gültepeli iki grup arasında geçen yıl silahlı saldırı ve çatışma yaşanmıştı. 'Ketçap Ferdi' lakabıyla tanınan kişi ile adamlarına silahlı saldırı düzenleyen grubun başında yer aldığı belirtilen 'Molla Fatih' lakaplı Fatih K. bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde yaptıkları denetimlerde şüpheli bir kişinin kimliğini kontrol etti. Yapılan kontrolde şüphelinin polis tarafından 1 cinayet ve 2 yaralama olayından arandığı belirlendi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Fatih K.'nın Nişantaşı'nda bir gece kulübünün kurşunlanması ve haraç alınmak istenmesi olaylarına karışan Gültepeli 2 grup arasında çıkan çatışmalara katıldığı ortaya çıktı.

‘MOLLA FATİH', ‘KETÇAP FERDİ' ÇATIŞMASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; 30 Temmuz 2017'de Gültepe'de ‘Molla Fatih' olarak tanınan Fatih K., ‘Ketçap‘ lakaplı Ferdi K. ve adamlarına silahlı saldırıda bulundu. 2 kişi ayaklarından vuruldu. Kısa süre sonra Ferdi K. buna karşılık vererek Fatih K.'yı ayaklarından vurdu. İki grup 10 Ağustos 2017'de bir kez daha karşı karşıya geldi. Fatih K. ve beraberindekiler, Ferdi K. ve adamlarının bulunduğu kafeye silahlı saldırı düzenledi. Ferdi K. ve adamlarının da karşlık vermesiyle çıkan çatışmada Kaan Özcan öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

SALDIRININ KİLİT İSMİYDİ

Galata Deresi Caddesi'nde gerçekleşen bu saldırı sonrası 2 kişi yakalanarak tutuklandı. Ancak saldırının kilit isimlerinden Fatih K. kayıplara karıştı. Dün polis tarafından yakalanan Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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nişantaşı gültepe Ketçap Ferdi Molla Fatih kurşunlama AVM

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mayonez hayri nerde
ketçap ferdi ne la böyle lakap olur mu yav
yağlı urgan tek çere
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