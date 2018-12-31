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Nişantaşı sokakları yılbaşına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

NİŞANTAŞI yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hazırlıklarını tamamladı.

İSTANBUL, (DHA) - NİŞANTAŞI yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Günler öncesinden yapılan birbirinden renkli süslemelerin yanı sıra mağazalarda da indirim rüzgarları esti. İstanbul'da 2018'e girmeye sayılı günler kala kentin işlek caddelerinin yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Yeni yıl hazırlıkları kapsamında Şişli’nin işlek caddelerinden olan Nişantaşı sokakları süslenip ışıklandırıldı. Çalışmalar kapsamında günler öncesinden, hem sevdiklerine hediye almak hem de yeni yıl vesilesiyle indirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaş için de indirim alternatifleri mağaza vitrinlerini süslemeye başladı. Kuyumcular dahil olmak üzere yılbaşı Nişantaşı’nda indirimlerle dolu geçti. Yüzde 50’lere varan indirimleriyle ilgili bilgiler veren Ömer Genç, “Yılbaşı hareketli geçiyor Nişantaşı’nda. Kampanyalı ürünlerimiz var. Bütün pırlantalı ürünlerimizde yüzde 50 indirimlerimiz var. Genelde aileler bu tarz ürünleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı. “İNSANLARI ZENGİN ETMEK İSTİYORUZ” Nişantaşı’nda 5 yıldır Milli Piyango bileti sattığını anlatan Hamza Gönül, “Bugün son günümüz. Güzel geçmesini umuyoruz. İnsanları zengin etmek istiyoruz. 70 milyon lira dağıtıyoruz bu sene” diye konuştu. Yılbaşında kuruyemişe öncesine nazaran daha az talep aldıklarını ifade eden Ali Terzi de “Şimdi ancak önceki nesiller yılbaşını kuruyemiş tüketerek geçirmeyi tercih ediyor. Sonradan gelen jenerasyon bunu artık pek tercih etmiyor. Dışarda yılbaşı kutluyorlar” dedi.

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