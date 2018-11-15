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Nişantaşı Üniversitesi'nde drone yarışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Lifecell Tech Drone League 2. Etap Yarışı, 17-18 Kasım'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde yapılacak - Tech Drone League’in 2017 yılında 280 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği 16 etkinlikten sonra 2018 sezonunun sonunda hedef 1 milyon kişiye ulaşmak

İSTANBUL (AA) - Lifecell Tech Drone League 2. Etap Yarışı, 17-18 Kasım'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde yapılacak.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Lifecell Tech Drone League 2. Etap Yarışı, 17-18 Kasım'da Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Tüm dünyada Formula 1’e rakip olarak gösterilen drone yarışları hızla yayılıyor. Pilotlar quad droneları, First Person View (FPV) ve özel radyo kumandaları ile heyecan dolu bir yarış keyfini seyircilere yaşatacak. Belirlenen bir alandan kalkan droneların üzerindeki kameradaki görüntüyü gözlüklerinden takip eden pilotlar, özel dizayn edilmiş pisti en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek.

Pilotların gözlüğündeki görüntü ekranlarda verilirken seyirciler de pilotlarla aynı heyecanı yaşayacak.

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- Drone ve Teknoloji Festivali

En hızlı pilotlar fantastik pistte 200 km ile yarışırken izleyiciler birçok teknolojik deneyim yaşayacak ve workshoplara katılabilecekler. Workshoplarda başarılı olan katılımcılar Lifecell'den sürpriz hediyeler kazanabilecekler. Workshoplar: Kodlu drone, drone uçuş ve drone simülatörü eğitimleri.

Etkinlik kapsamında katılımcılara, drone yarışı, drone şovları, simülatörler, oyunlar, Maker Atölyeleri, VR/E-Spor/RC Cars/Segway'leri sunulacak. Gün boyu sahnede DJ ve MC'ler performans sergileyecekler.

17-18 Kasım 9.00–19.00 arasında girişin ücretsiz olduğu etkinliğe tüm drone ve teknoloji meraklılarını bekleniyor.

Gün boyu Maslak Sun Plaza önünden her 15 dakikada Ağaoğlu Maslak 1453 Nişantaşı Üniversitesi Neotech Kampüsü’ne ücretsiz servisler olacak.Tech Drone League’in 2017 yılında 280 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği 16 etkinlikten sonra 2018 sezonunun sonunda hedef 1 milyon kişiye ulaşmak.

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Anahtar Kelimeler:
drone Lifecell Tech Drone League nişantası üniversitesi

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