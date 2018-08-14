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Nişantaşı'nda güzellik merkezinde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 21:13 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Nişantaşı'nda bulunan güzellik salonunda çıkan yangın paniğe yola açtı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Nişantaşı'nda bulunan güzellik salonunda çıkan yangın paniğe yola açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rumeli Caddesi'nde 7 katlı apartmanın 6. katında bulunan güzellik salonunda saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören salon çalışanları ve apartman sakinleri kendilerinin dışarı atarak kısa süreli panik yaşadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yangın söndürüldü ve binadan duman tahliyesi yapıldı. Yangın cadde üzerinde de hareketliliği yol açtı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, salonda hasar oluştu. İşyerinin yanışını izlerken gözyaşı döken iş yeri sahibine sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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