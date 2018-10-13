Nişantaşı'nda güzellik salonunda yangın paniği (1)

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul (DHA) - NİŞANTAŞI'nda bir güzellik salonunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle salondaki kadınlar panik yaşadı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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