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Nişantaşı’nda hareketli anlar: Çatıya çıkan şahıs kiremitleri de aşağıya attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:40 | Son Güncelleme

Nişantaşı’nda 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş paniğe neden oldu.

Nişantaşı’nda 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaş paniğe neden oldu. Çatıdaki kiremitleri de caddeye atan şahıs, müzakereci polislerin 1 saatlik çalışması sonucu ikna edilerek aşağıya indirildi.

Nişantaşı’nda Valikonağı Caddesi’nde iddiaya göre madde etkisinde olan ve yaşadığı bir tartışmanın üzerine bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs paniğe neden oldu. Çatıdaki kiremitleri aşağı atmaya başlayan kişiyi gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Müzakereci polisler binanın çatısına çıkan vatandaşı ikna etmeye çalışırken cadde de trafiğe kapatıldı. Şahsın attığı kiremitler caddeye saçılırken çevredeki vatandaşların ise o anlarda sosyal mesafeyi ihlal ederek çatıdaki şahsı görüntülemesi dikkat çekti. 1 saatlik ikna çabalarının ardından binanın çatısına çıkan vatandaş ikna edilerek aşağıya indirilirken ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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