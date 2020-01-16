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  4. Nişantaşı’nda hareketli dakikalar! Bekçiler silahına sarıldı, tüm sokaklar tutuldu

Nişantaşı’nda hareketli dakikalar! Bekçiler silahına sarıldı, tüm sokaklar tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:13 | Son Güncelleme

Nişantaşı’nda şüpheli bir şahısla güvenlik güçleri arasında yaşanan kovalamaca esnasında bekçiler havaya ateş açtı. Silah sesini duyan mahalleli büyük panik yaşarken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı mahallede büyük panik yaşanırken, görgü tanığı Ali Şatıroğlu, "Burada ufak tefek kavgalar olur ama bu tarz olaylar pek olmaz, uzun zamandır böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Nişantaşı’nda şüpheli bir şahısla güvenlik güçleri arasında yaşanan kovalamaca esnasında bekçiler havaya ateş açtı.
Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Nişantaşı Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak başında kimlik kontrolü yapan “Gece kartalları” olarak bilinen bekçiler, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak kimlik sorgusu yapmak istedi. Araçta bulunan kişinin üzerinden sahte kimlik çıkınca şahıs, bekçilerinin yanından sıyrılıp hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca meydana geldi ve mahallede hareketli dakikalar yaşandı.

BEKÇİLER SİLAHINA SARILDI

Gece kartalları ile şüpheli şahıs arasındaki kovalamacada, önce “dur” ihtarında bulunuldu. Şüphelinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine bekçiler silahına sarıldı ve görgü tanıklarının ifadesine göre, havaya iki el ateş açarak ikazlarını sürdürdü. Şüpheli, kendisine yapılan ikazlara aldırış etmeden Kevser Sokak üzerinden kaçmaya devam etti ve sokakta bulunan bir okulun etrafından dolaşarak izini kaybettirmek istedi.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Gecenin geç saatlerinde silah sesinin tüm mahallede yankılanması üzerine mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Kimi olan biteni anlamak için sokağa döküldü, kimi ise evlerinin pencerelerinden yaşananları korku dolu gözlerle takip etti.

TÜM SOKAKLAR TUTULUNCA YAKALANDI

Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Takviye ekipler dakikalar içerisinde olay yerine gelerek kaçış güzergahlarını kapatınca şahısın kaçacak yeri kalmadı. Şüpheli ve güvenlik güçleri arasındaki kovalamaca, şahısın bir üst sokakta yakalanmasıyla son buldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin yakalandığını öğrenen mahalle sakinleri ise rahat bir nefes aldı.

'UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM'

Olayın yaşandığı mahallede esnaf olduğu öğrenilen Ali Şatıroğlu, “Yukarıda bekçiler vardı, burada her akşam uygulama yapılıyor. Bildiğim kadarıyla, kimlik bilgilerini falan sormak için birini çevirdiler. Sanırım şahısın üzerinde sahte kimlik vardı ve bu yüzden kaçmaya başladı. Okulun çevresinden dolaştı, 6 bekçi peşinden gitti, merdivenlerden yukarı kaçtı ama diğer ekipler onu orada yakalayıp ekip aracına bindirdiler. İki el ateş edildiğini duydum. Burada ufak tefek kavgalar olur ama bu tarz olaylar pek olmaz, uzun zamandır böyle bir şey görmemiştim” dedi.

KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yokuş aşağı sür’atle koştuğu, 6 bekçinin de onu yakalamak için peşinden gittiği görülüyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bekçide silah mı varmış? Hangi okulda okuttunuz hangi psikolojik testlere tabi tuttunuz bu bekçileri ki silah veriyorsunuz? Bekçide silah varsa polis niye var?
40 yıllık bekçi gece kartalı olmuş.Bir kere tek başlarına kimlik soramazlar.Bekçi olay gerçekleşirse müdahale edebilir.Polis olmadan uygulama yapamazlar, GBT yapamazlar, eve giremezler, üst arayamazlar.Şüpheli durum varsa polis çağırırlar.Nokta.Siz adamlara gece kartalı derseniz, yarın uçana, kaçana sıkarlar..Demedi demeyin..
gece kartalları ne güldüm:) bizim burda gece kartalları görev sırasında cafede okey oynuyor!
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