NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARAÇLARA TRAFİK DENETİMİ 

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Şengüler YEŞİL/ İstanbul(DHA)

Nişantaşı'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı. Denetime takılan Ali Kaptan adlı vatandaş, "Bu arabanın doğası bu, basmazsan bu araba motor yer. Sıkıntı yok, biz de ceza yeriz" dedi. Denetim esnasında siyah araçtaki kadının makyajını tazelemesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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- Polisin aracı incelemesi

-Araçtan detaylar

-Kadının makyaj tazelemesi

-Genel ve Detaylar

