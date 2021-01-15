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Nişantaşı’nda sabah saatlerinde yangın paniği

15.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Sabah saatlerinde Nişantaşı’nda bir mağazanın çatısında yangın çıktı.

Sabah saatlerinde Nişantaşı’nda bir mağazanın çatısında yangın çıktı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Olaya hemen müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mağazanın çatısında meydana geldi. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri geldi. Çatıda çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar olayı seyretmek için kaldırımda durdu. Vatandaşlar olayı seyrederken sosyal mesafeyi unuttu. Bir çok vatandaş ise cep telefonlarının kameralarını açarak olayı görüntüledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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