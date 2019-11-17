HABER

Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 00:16 | Son Güncelleme

Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı, fren hidroliğinin yangına yol açabileceği endişesiyle geri çağırma kararı aldı.

Kyodonews'in haberine göre, araçlar, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle geri çağırılıyor.

Geri çağırma işlemi, 2015-2018 Murano ve 2016-2018 Maxima sedan modeli 450 bin aracı kapsıyor.

Şirket bu yıl eylül ayında ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırmıştı.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Çukura düşen engelliyi itfaiye kurtardıÇukura düşen engelliyi itfaiye kurtardı
Çukura düşen engelliyi itfaiye kurtardıÇukura düşen engelliyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD nissan

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

16 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 2 milyon TL devretti

Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu

Arkadaşlarıyla pikniğe gitti, kayboldu!

Son dakika! Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Serbest bırakılmıştı: Yeniden gözaltına alındı!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.