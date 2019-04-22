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Nissan eski Başkanı Ghosn hakkında yeni iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un, satış performansı düşmesine karşın Umman’daki bir Nissan bayisine her yıl yaklaşık 5 milyon dolar ödediği iddia edildi.Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ancak hakkındaki yeni iddialar nedeniyle yeniden tutuklanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Tokyo savcıları tarafından bugün yeni iddialarla suçlanması bekleniyor.

Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un, satış performansı düşmesine karşın Umman’daki bir Nissan bayisine her yıl yaklaşık 5 milyon dolar ödediği iddia edildi.
Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan ancak hakkındaki yeni iddialar nedeniyle yeniden tutuklanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında Tokyo savcıları tarafından bugün yeni iddialarla suçlanması bekleniyor. Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nissan Motor’un, Ghosn’un onayıyla her yıl, satış performansı düşse dahi Umman’daki bir bayiye yaklaşık 5 milyon dolar ödediğinden şüpheleniliyor. Öte yandan, Nissan Motor’un söz konusu paranın satış promosyonu amacıyla kullanılmadığını doğruladığı belirtiliyor.
Ghosn’un paravan şirket aracılığıyla, kendi oğlunun sahibi olduğu ABD merkezli bir şirkete yaklaşık 27 milyon dolar, karısı Carole Ghosn’un başkanlık ettiği başka bir paravan şirkete ise en az 8 milyon dolar gönderdiğinden şüpheleniliyor.
Yeni suçlamalar bekleniyor
Tokyo savcılarının, Ghosn’un gözaltı süresinin dolacağı Pazartesi günü, “güven ihlali” iddiaları kapsamında resmi olarak yeni suçlamalar yöneltmesi bekleniyor. Umman’daki bayiliğe gönderilen fonların bir kısmının kendi hesabına aktarıldığı şüphesiyle yeniden tutuklanan Ghosn ise iddiaları reddediyor. Ghosn’un savunma ekibinin, kendilerine ilave suçlamalar yönetildiği takdirde, erken tahliye için kefalet talebinde bulunmaları bekleniyor.

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