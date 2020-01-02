Nissan Eski CEO'sunun Kaçışıyla İlgili İstanbul'da 7 Kişi Gözaltına Alındı

Nissan otomotiv şirketinin eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Beyrut’a kaçışıyla ilgili operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan kişilerden dördünün pilot, ikisinin havalimanında yer hizmetleri görevlisi, bir kişinin de kargo görevlisi olduğu belirtiliyor.

Ghosn’u taşıyan özel uçağın Pazartesi günü sabah saat 5:30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na indiği ancak kendisinin giriş çıkış kayıtlarının bulunmadığı belirtiliyor. Uçuş kayıtlarına göre Ghosn, İstanbul’a geldikten sonra burada uçak değiştirerek farklı bir uçakla Beyrut’a hareket etti.

Japonya’daki yargı sürecinden kaçan Nissan’ın eski CEO’sunun Fransa, Lübnan ve Brezilya pasaportlarına sahip olduğu biliniyor.

Kaçışının ardından yaptığı ilk açıklamada Ghosn, adaletsizlik ve zulümden kaçtığını ve Lübnan’da olduğu söylemişti.

