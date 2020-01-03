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  4. Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, ifadelerini aldığı yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H'yi serbest bırakırken, 5 şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

5 kişi Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili tutuklandı.

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