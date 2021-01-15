Nissan Note Play Gear Konsept modaya uydu!

Temel özellikler arasında sportif bir aerodinamik kit (spoyler, etekler, difüzör), 17 inç alaşım jantlar ve tavan için bir tane ekstra bagaj alanı sunuldu. Dış kısım, sadece aero kit ile farklı kılınmamış. Bunun yanında tekerleklerde, alt kapı panellerinde, kaputta, yan aynalarda ve tavan çizgisinde gövdeden farklı bir renk kullanılmış. Bu sayede otomobilin mat gri rengi daha da vurgulanarak ön plana çıkmış.

Dahası modelde yer alan model yazıları da gövdeden farklı renk uygulamasına tabii olmuş. Şu anda, Nissan'ın gerçekten ileri gidip yeni Note için bu tür bir özelleştirmeler sunup sunmayacağı veya bunun sadece bir tasarım alıştırması olup olmadığı konusu henüz belli değil. Tahmin etmek zorunda olsaydık, bu konseptin kesinlikle üretilmeyeceğini size garanti edebilirdik.

Modelin daha önce bir elektrikli versiyonu da tanıtılmıştı. O modelde yer alan iki elektrikli motor iki aks üzerine konumlandırılmış. Bu elektrikli motorun yanında birde 1.2 litrelik atmosferik motor yer alıyor. Atmosferik motor sadece araçta yer alan pilleri şarj etmek için modelde görev yapıyor. Ayrıca gazdan ayağınızı çektiğinizde ve fren yaptığınızda da enerji geri kazanımı sayesinde pillerinizi şarj edebiliyorsunuz.



