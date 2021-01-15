HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Nissan Note Play Gear Konsept modaya uydu!

Nissan Note Play Gear Konsept modaya uydu!

15.01.2021 08:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nissan Note Play Gear Konsept modaya uydu!

Nissan, COVID-19 endişeleri nedeniyle iptal edilen 2021 Tokyo Otomobil Fuarı’nda Note Play Gear Konseptini tanıtacaktı. Gerçekleşmeyen organizasyon sebebiyle marka, modeli çevrimiçi olarak tanıttı.

Temel özellikler arasında sportif bir aerodinamik kit (spoyler, etekler, difüzör), 17 inç alaşım jantlar ve tavan için bir tane ekstra bagaj alanı sunuldu. Dış kısım, sadece aero kit ile farklı kılınmamış. Bunun yanında tekerleklerde, alt kapı panellerinde, kaputta, yan aynalarda ve tavan çizgisinde gövdeden farklı bir renk kullanılmış. Bu sayede otomobilin mat gri rengi daha da vurgulanarak ön plana çıkmış.

Nissan Note Play Konsept

Dahası modelde yer alan model yazıları da gövdeden farklı renk uygulamasına tabii olmuş. Şu anda, Nissan'ın gerçekten ileri gidip yeni Note için bu tür bir özelleştirmeler sunup sunmayacağı veya bunun sadece bir tasarım alıştırması olup olmadığı konusu henüz belli değil. Tahmin etmek zorunda olsaydık, bu konseptin kesinlikle üretilmeyeceğini size garanti edebilirdik.

Nissan Note Play Konsept

Modelin daha önce bir elektrikli versiyonu da tanıtılmıştı. O modelde yer alan iki elektrikli motor iki aks üzerine konumlandırılmış. Bu elektrikli motorun yanında birde 1.2 litrelik atmosferik motor yer alıyor. Atmosferik motor sadece araçta yer alan pilleri şarj etmek için modelde görev yapıyor. Ayrıca gazdan ayağınızı çektiğinizde ve fren yaptığınızda da enerji geri kazanımı sayesinde pillerinizi şarj edebiliyorsunuz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Japon üreticiye büyük ceza!Japon üreticiye büyük ceza!
37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Nissan NV350 ile her yer ofisiniz olsun

Ofisini her yere taşımak isteyenlere!

Honda HR-V İngiltere pazarından çekilebilir

Honda HR-V sahiplerine kötü haber!

Toyota “Temiz Hava Yasası” ihlali için 180 Milyon Dolar ödeyecek!

Japon üreticiye büyük ceza!

Yeni Lada Niva 2024'te gelecek!

Lada'nın yeni bebeği Niva ortaya çıktı!

Dacia Bigster konsept karşınızda!

Dacia'dan yeni bir konsept daha!

Renault 5 elektrikli motor ile geri dönüyor

Renault'un efsanesi elektrikleniyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.