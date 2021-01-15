Nissan NV350 ile her yer ofisiniz olsun

Sıkışık ofisinizde çalışmaktan bıktınız mı? Bir masanın üzerinde misiniz yoksa, bir mutfak sandalyesine mi oturtunuz? Evde manzaradan mı bıktınız? Bu sorunlar ve daha fazlası için, sanal 2021 Tokyo Otomobil Fuarı’nda sergilenen Office Pod ile kendinize çözüm üretebilirsiniz.

Modelin iç mekanında kayar bir sistem ile iki farklı alan oluşturulabiliyor. Dışarıda kalan kısımda ofis koltuğu ve masanız sizin emrinizde. Dışarıya doğru açılan bölme şeffaf bir cam ile organize edilmiş. Bu sayede aracınız ile güzel bir manzara seçip, doyasıya çalışabilirsiniz. Ofis çalışanlarının en büyük ihtiyacı ise kahve ve çay. Bunların içinde bir ısıtıcı ve mutfağı andıran bir alan size sunuluyor.

Ofis çalışmanız bittikten sonra keyif vaktine geçtiğinizde, aracın tepesinde bir şezlong ve güneş şemsiyesi emrinizde. Ayrıca şemsiyeyi kapatıp burada güneşlenebilirsiniz. Arabada tek eksik olan şey ise iş arkadaşlarınız.



