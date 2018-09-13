Nissan Pulsar üretimden kalkıyor

Japon otomotiv devi Nissan, aslında Pulsar’ın fişini geçtiğimiz Haziran ayında çekmişti. 2013 yılından beri ürettiği alt orta sınıf otomobilinin İspanya’daki üretimini durduran şirket, geçtiğimiz günlerde ise satışları tamamen durdurdu. Böylece 2014 yılında Volkswagen Golf, Ford Focus ve Opel Astra gibi C segmenti modellere karşı piyasaya sürülen Nissan Pulsar, Avrupa’da yaşanan SUV çılgınlığına dayanamadı ve dört yıl sonra piyasayı terk etmek zorunda kaldı.

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Pulsar, 2014 yılında hatchback segmentinin Avrupa pazarında revaçta olduğu bir dönemde piyasaya giriş yaptı. Japon otomotiv devi bu kompakt modelle Avrupa’daki pazar payını attırmayı planlıyordu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Pazar şartları değişti ve crossover / SUV segmenti tüketiciler tarafından daha çok rağbet görmeye başladı.

Yine de dört yıl boyunca beklentileri karşılamak için büyük mücadele veren Pulsar için ne yazık ki yolun sonu göründü. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük satış rakamları bir kez daha bir modelin tarihe karışmasına neden oldu.

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