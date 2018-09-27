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Nissan üretti: Kendi kendine park eden terlik

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 13:12 | Son Güncelleme

Otomobil üreticisi Nissan, kendi kendine park edebilen terlik geliştirildi.

Japonya'da bir otelde kullanıma sunulan terlikler, ziyaretçilerine ilginç bir deneyim yaşatıyor. Kendi kendine gidebilen (otonom) veya park eden otomobiller sıklıkla gündeme gelirken şimdi ise sırada terlikler var.

Japon merkezli otomotiv şirketi Nissan, teknoloji alanındaki yatırımlarını bu kez farklı bir şekilde göstererek ProPilot Park adlı park teknolojisi kapsamında kendi kendine hareket ederek belli bir konumda durabilen terlik geliştirdi.

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