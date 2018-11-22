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Nissan Yönetim Kurulu Başkanının Görevine Son Verdi

22.11.2018 18:56 | Son Güncelleme

Japon otomobil firması Nissan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, gelirini düşük göstermek dahil hakkındaki bir dizi etik dışı davranış suçlaması sebebiyle kariyerinin sonuna geldi. Nissan Yönetim Kurulu oybirliğiyle Ghosn’un görevine son verdi

Nissan Yönetim Kurulu Başkanının Görevine Son Verdi

Japon otomobil firması Nissan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, gelirini düşük göstermek dahil hakkındaki bir dizi etik dışı davranış suçlaması sebebiyle kariyerinin sonuna geldi. Nissan Yönetim Kurulu oybirliğiyle Ghosn’un görevine son verdi.

Nissan Motor Co. şirketinden yapılan açıklamada yönetim kurulunun saatler süren toplantısında yapılan oylamada Ghosn hem yönetim kurulu başkanlığından hem de temsilci direktörlük görevinden azledildi.

Carlos Ghosn’a etik dışı uygulamalarda yardımcı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan Greg Kelly’nin de temsilci direktörlüğü görevine son verildi. Bu isimlerin yerine kimlerin göreve getirileceğine daha sonra karar verilecek. Carlos Ghosn Tokyo savcılığına göre 2011 ve 2015 yılları arasında 44,6 milyon dolarlık gelirini bildirmemekle suçlanıyor. Ghosn ve Kelly Pazartesi gününden bu yana Tokyo’daki gözaltı merkezinde tutuluyor.

Japon yasaları gereği şüpheliler resmi bir iddianame olmaksızın 20 gün gözaltına tutulabiliyor. Şüpheliye yönelik başka suçlamaların getirilmesi halinde gözaltı süresi uzatılabiliyor.

Finans yasalarını ihlal etmenin cezası 10 yıla kadar hapis, 89 bin dolar para cezası ya da hem hapis hem de para cezası olabiliyor.

Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı olan Ghosn Japonya’da Nissan’ı iflasın eşiğinden alan kurumsal bir yıldız olarak kariyerinde yükselmişti. Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı 2017 yılında 10,6 milyon araç satışıyla sektörde ilk sıralarda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada Ghosn davasının ortaklık üzerindeki etkisini en aza indirmek konusunda kararlı olunduğunun altı çizilse de analistler Nissan’ın Renault ile ortaklığının tehlikede olabileceğini belirtiyor.

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