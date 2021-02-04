Nissan Z Proto kaputu açıkken görüntülendi!

Gelen söylentiler ise otomobilin altı ileri manuel şanzımana bağlı olan bir çift turbolu V6 motor ile geleceği yönündeydi. Hatta bazı duyumlarda modelde kullanılakca olan motorun 3.7 litrelik V6 motor olacağı ve 332 Bg güç ve 366 Nm tork üreteceği yönündeydi.

SIR GİBİ SAKLANIYORDU!

Nissan, motorun fotoğraflarını yayınlamazken, Infiniti Q60 Red Sport 400'de bulunan ikiz turbo 3.0 litrelik V6 ile aynı olması bekleniyor. Orada 400 Bg güç ve 474 Nm tork bulunuyor.

Bugüne ise Z Proto'nun motoru, Japonya'daki Nissan Crossing galerisini ziyaret eden bir Instagram kullanıcısı tarafından fotoğraflandı. Bu motor ilk bakışta oldukça tanıdık geliyor. Kapak benzersizdir ve Nissan logosunun yanı sıra sarı vurgulara sahipken, diğer çeşitli bileşenler Infiniti Q60'taki çift turbo ve V6 ile aynıdır

Gördüğünüz gibi, tıpkı Infiniti'de olduğu gibi üç farklı radyatör tarzı kapak var. Motor kapağının merkezinin hemen sağına bağlanan bir hortum görebildiğimiz için benzerlikler burada da bitmiyor. Bunun Infiniti'yi de yansıttığını öğrenince muhtemelen şaşırmayacaksınız. Bunlar göz önüne alındığında, Z Proto'nun aynı çift turbolu 3.0 litrelik V6'yı kullandığı ve üretim modelinde de bu motorun kullanmasının muhtemel olduğu görülüyor.



