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  4. Nissan’ın eski başkanı Ghosn’un firarı ile ilgili yeni detay

Nissan’ın eski başkanı Ghosn’un firarı ile ilgili yeni detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Nissan’ın firari eski Başkanı Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçmadan önce denetim altında tutulduğu Tokyo’daki evden tek başına ayrıldığı öğrenildi.Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan’ın eski Başkanı Ghosn’un kaçış planına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Nissan’ın eski başkanı Ghosn’un firarı ile ilgili yeni detay

Nissan’ın firari eski Başkanı Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçmadan önce denetim altında tutulduğu Tokyo’daki evden tek başına ayrıldığı öğrenildi.
Hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan’a giden Nissan’ın eski Başkanı Ghosn’un kaçış planına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Ghosn’un firarı ile ilgili soruşturma yürüten yetkililer, dün Ghosn’un kaçmadan önce gözetim altında tutulduğu eve daha önce idari denetim tedbirleri kapsamında yerleştirilen kameraları inceledi. Ghosn’un Tokyo’daki evinden yalnız ayrıldığını gösterdiği belirtilen kamera kayıtlarına göre, ünlü ismin çıkışı sırasında eve giren kişi ya da kişilere rastlanmadı. Kayıtlara göre, evi tek başına terk eden Ghosn, bir daha geri dönmedi.
Yetkililer, Ghosn’un havaalanına gitmeden önce evden tek başına ayrıldıktan sonra, kendisine yardım eden kişi ya da kişilerle buluştuğu ihtimali üzerinde duruyor.

Farklı iddialar gündeme gelmişti
Japonya’dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Ghosn’un ülkeyi nasıl terk ettiğine dair daha önce farklı senaryolar gündeme gelmiş, Lübnan ve Japonya basınında yer alan haberlerde Ghosn’un bir müzik aleti kutusunun içinde gözetim altında tutulduğu evden kaçırıldığı iddia edilmişti. Ayrıca söz konusu planda, Ghosn’un eşi Carole Ghosn’un kilit rol oynadığı iddiaları gündeme gelmişti.

İddiaları reddetti
Son olarak yaptığı açıklamada kaçış planına dair iddialara değinen Ghosn, eşinin kendisine yardım ettiği bilgisinin doğru olmadığını vurgulamış, "Nasıl ayrılacağımı tek başıma planladım. Ailemin rolü olmadı" ifadesini kullanmıştı.

Lübnan’da sorgulanabilir
Japonya ile arasında iade anlaşması bulunmayan Lübnan’a giden Ghosn’un, Japonya’da yeniden yargı önüne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılırken, dün Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (Interpol) Japonya’nın talebi üzerine Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardığı açıklanmıştı. Lübnan Adalet Bakanı Albert Sarhan ise Ghosn’un ülkesinde sorgulanabileceğini söylemişti.

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