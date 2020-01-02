Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’la ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüphelinin Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Nissan\u2019\u0131n eski CEO\u2019su Carlos Ghosn\u2019la ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmada 7 \u015f\u00fcphelinin Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Duda\u011f\u0131n\u0131z u\u00e7uklayacak! 19 ya\u015f\u0131ndaki Youtuber bak\u0131n ne kadar kazan\u0131yorPapa skandal hareketi i\u00e7in \u00f6z\u00fcr dilediUtan\u00e7 onu bu hale getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum