Nissan’ın eski CEO’su Ghosn ev hapsinden Lübnan’a kaçtı

Finansal yolsuzluk iddiaları nedeniyle Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn Japonya’dan kaçarak Lübnan’a gitti. Ghosn yaptığı açıklama, "Adaletten değil, adaletsizlik ve siyasi zulümden kaçtım" dedi.

Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski Başkanı Carlos Ghosn’un, seyahat yasağına rağmen Japonya’yı terk ederek Lübnan’a gittiği bildirildi. Japonya kamuoyunda şok etkisi oluşturan habere göre, Ghosn dün akşam saatlerinde Lübnan’a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 65 yaşındaki Ghosn’un çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Lübnan’a, sahip olduğu büyük kamuoyu desteği nedeniyle sığınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye üzerinden gitti iddiası

Ghosn’un kaçtığına dair iddialar Japon kamuoyunda şok etkisine neden olurken, hakkındaki deniz aşırı seyahat yasağını da içeren denetim tedbirlerine rağmen Ghosn’un ülkeyi nasıl terk ettiği belirsizliğini koruyor. Japonya’da yeni yıl tatili olması nedeniyle resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken, Lübnan basınına göre Ghosn, şu an eşi Carole Ghosn ile birlikte Lübnan’da silahlı muhafızlar tarafından korunan bir evde bulunuyor. Ghosn’un Lübnan’a özel bir jet ile Türkiye üzerinden gittiği iddia ediliyor. Japon kamu yayıncısı NHK’nin Lübnan’daki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise Ghosn olduğu tahmin edilen bir kişinin özel bir jet ile Beyrut’a inerek farklı bir isim ile ülkeye giriş yaptığı ifade ediliyor.