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Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

Maddi usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklu bulunduğu Japonya’da kefalet talebi mahkemece kabul edilen Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn serbest bırakıldı.Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı.

Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

Maddi usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklu bulunduğu Japonya’da kefalet talebi mahkemece kabul edilen Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn serbest bırakıldı.
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı. Tokyo Bölge Mahkemesi, savcıların Ghosn’un hapiste kalmasını sağlamak için temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Japonya’da bugüne kadarki en yüksek kefalet bedeli olan 9 milyon doları ödediğini söyledi.
Aynı zamanda Renault ve Mitsubishi Motors’un eski başkanı olan Ghosn’un, Tokyo’da kalacağı güvencesini verdikten ve pasaportunu avukatına teslim ettikten sonra kefaletle serbest kalması onaylandı. Ghosn, evinin giriş ve çıkışlarına kameralar kurmayı kabul etti. Ghosn ayrıca internet kullanamayacak, mesaj gönderip alamayacak ve davasına dahil olan taraflarla iletişim kuramayacak. Yanızca avukatının ofisindeki bilgisayarı kullanabilecek.

Tahliye kararı üçüncü taleple geldi
Şubat ayında Ghosn’un savunmasını devralan yeni avukat ekibinin yaptığı ilk kefalet talebi olma özelliğini taşıyan başvuruyu yapan ekipte, yüksek profilli davalarda beraat kazanması ile bilinen Junichiro Hironaka da bulunuyor. Ghosn’un önceki savunma takımı tarafından yapılan iki kefalet talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti. Öte yandan ilk iki kefalet talebini reddeden mahkemenin, son ve üçüncü talebi kabul etmesi, mahkemenin delil karartma ihtimalinin kalmadığına ikna olması olarak yorumlanmıştı.

Maaşını eksik gösterdi
Ghosn, 2011’den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım’da Tokyo’da tutuklanmıştı. Ghosn’un gözaltına alınmasının ardından toplanan Nissan Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly’nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn’un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

2011’de CEO olmuştu
Ghosn, 1999’da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan’a gelmişti. Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001’de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan’ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005’te de Renault’nun Üst Yöneticisi olmuştu.

Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

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