Nissan’ın eski CEO’su Ghosn kefaletle serbest

Maddi usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklu bulunduğu Japonya’da kefalet talebi mahkemece kabul edilen Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn serbest bırakıldı.

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn kefaletle serbest bırakıldı. Tokyo Bölge Mahkemesi, savcıların Ghosn’un hapiste kalmasını sağlamak için temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Japonya’da bugüne kadarki en yüksek kefalet bedeli olan 9 milyon doları ödediğini söyledi.

Aynı zamanda Renault ve Mitsubishi Motors’un eski başkanı olan Ghosn’un, Tokyo’da kalacağı güvencesini verdikten ve pasaportunu avukatına teslim ettikten sonra kefaletle serbest kalması onaylandı. Ghosn, evinin giriş ve çıkışlarına kameralar kurmayı kabul etti. Ghosn ayrıca internet kullanamayacak, mesaj gönderip alamayacak ve davasına dahil olan taraflarla iletişim kuramayacak. Yanızca avukatının ofisindeki bilgisayarı kullanabilecek.

Tahliye kararı üçüncü taleple geldi

Şubat ayında Ghosn’un savunmasını devralan yeni avukat ekibinin yaptığı ilk kefalet talebi olma özelliğini taşıyan başvuruyu yapan ekipte, yüksek profilli davalarda beraat kazanması ile bilinen Junichiro Hironaka da bulunuyor. Ghosn’un önceki savunma takımı tarafından yapılan iki kefalet talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti. Öte yandan ilk iki kefalet talebini reddeden mahkemenin, son ve üçüncü talebi kabul etmesi, mahkemenin delil karartma ihtimalinin kalmadığına ikna olması olarak yorumlanmıştı.