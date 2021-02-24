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Nissan’ın eski CEO’sunun kaçırılması davasında karar çıktı

24.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Nissan’ın eski CEO’sunun kaçırılması davasında karar çıktı

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçması olayıyla ilgili Türk vatandaşlarının yargılandığı davada karar açıklandı.

Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçması olayıyla ilgili Türk vatandaşlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme bir şirket yöneticisi ve 2 pilot hakkında ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.
Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya’da ev hapsinde tutulurken firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçmasına yardım eden Türk vatandaşlarının yargılandığı davada karar açıklandı.
Bakırköy 17 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunması sorulan şirket yöneticisi Okan Kösemen, olayı kesinlikle bilinçli bir şekilde yapmadığını söyleyerek "Yıllardır bu sektörün içindeyim beraatımı istiyorum" dedi.
Pilot sanık Bahri Kutlu Sömek ise "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Görevimi yerine getirdim. Suçsuzum beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.
Bir diğer pilot sanık Noyan Pasin görevlendirildiği şekilde uçuşu gerçekleştirdiğini söyleyerek "Görevim dışında bir şey yapmadım. Tamamen bizden hariç gerçekleşen bir olay. Ben sadece şüphe duymadığım için suçlanıyorum. Hiç kimseden şüphelenmesi beklenmiyor, bizden bekleniyor" dedi.
Sanık Özgü Bilge Bayram ise mütalaada kendisi hakkında talep edilen beraat kararını kabul ettiğini söyleyerek "Benim yolcu taşıma ile bir ilgim yoktur. Bana sadece transit yolcu olduğu söylendi" şeklinde konuştu.
Sanıkların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’in ’göçmen kaçakçılığı’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis ve 31 bin 240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme pilotlar Serhat Kahvecioğlu ve Özgü Bilge Bayramı’ın ise beraat etmesine hükmetti. Kararda hostesler Serpil Kurnaz’ın davasının düşmesine karar verilirken, Nesrin Altunalan’ın ise beraatına hükmedildi.

Olayın geçmişi
Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osoka’dan İstanbul’a bir iş jeti ile kaçmıştı. Bir grup paralı asker yardımıyla kaçan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü. Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği tespit edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin , Özgü Bilge Bayram , Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında ‘iştirak halinde göçmen kaçakçılığı’, şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ suçundan ceza talebinde bulunulmuştu.

Nissan’ın eski CEO’sunun kaçırılması davasında karar çıktı

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