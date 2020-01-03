Nissan'ın eski CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Halil YILMAZ / İSTANBUL,(DHA)-JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Dünya'nın konuştuğu olayda eski CEO Carlas Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da özel bir şirkette görev yapan pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile operasyon müdürü O.K. ve yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. isimli 7 şüpheli polis işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadelerinin ardından, yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakıldı. Savcılık, 5 şüpheliyi “Göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklanmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme, 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, olayla ilgili Atatürk Havalimanı'nda inceleme yaptığı öğrenildi.