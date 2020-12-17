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Nissan’ın eski CEO’sunun kaçışıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi

17.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un ev hapsindeyken Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava dosyası bir sonraki celseye kadar mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.
Japonya’da finansal usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ev hapsinde tutulurken İstanbul aktarmalı olarak Lübnan’a kaçan Carlos Ghosn’a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Türk vatandaşlarının davasının davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Tugay Bodur, özel bir jet firmasında teknisyen yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyerek, "Olay günü Osoka’dan gelen uçağı teknisyen arkadaşım Ayhan Karaver ile beklemeye başladık. Sabah saatlerinde uçak indi. Uçaktan önce iki kişi indi. Sonrasında Okan Kösemen ve yanında uçak personeli olmayan bir kişi daha indi. Okan Kösemen ve yanındaki kişi şirket aracına bindi. Aracı Okan kullanıyordu. Gördüğüm kadarıyla bu araçla başka bir uçağa gittiler. Sonrasında işime devam ettim. Okan Kösemen’in yanındaki kişinin sonradan Carlos Ghosn olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.
Diğer tanık Ayhan Karaver ise özel bir jet firmasında teknisyen olarak çalıştığını söyledi. Olay günü Osaka’dan gelecek olan uçağı beklediklerini ve sonrasında uçağın iniş yaptığını ifade eden Karaver, "Uçaktan iki kişi indi. Uçuş ile ilgili teknik bilgileri almak için pilot Noyan Pasin’in yanına gittim. Uçakla ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra çıkarken kokpitten Okan Kösemen’in geldiğini gördüm. Uçtan ayrıldıktan sonra diğer uçağın yanına gittim. Okan Kösemen ve uçuş personeli olmayan bir kişi bu uçağa geldi. Bu kişi basından öğrendiğim kadarıyla Carlos Ghosn’muş. Uçağa bindiler, ben de oradan ayrıldım" dedi.
Tanık beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı dosyanın mütalaa hazırlanması için kendisine gönderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dosyanın mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Olayın Geçmişi
Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osoka’dan İstanbul’a bir iş jeti ile kaçmıştı. Bir grup paralı asker yardımıyla kaçan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü. Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği tespit edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Okan Kösemen, Noyan Pasin , Özgü Bilge Bayram , Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu hakkında ‘iştirak halinde göçmen kaçakçılığı’, şüpheli hostesler Nesrin A. ve Serpil K.K. hakkında ise ‘suçu bildirmeme’ suçundan ceza talebinde bulunulmuştu.

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