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Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn kefaletle serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, tutuksuz yargılanmak üzere 9 milyon dolar kefaletle salıverildi

Japonya'da gözaltına alınan eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, 108 gün sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer ala habere göre, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Fransa ve Lübnan vatandaşı olan 64 yaşındaki yönetici, 9 milyon dolarlık kefalet bedelinin ödenmesinin ardından bugün öğle saatlerinde hapishaneden salıverildi.

Ghosn, kefalet koşulları uyarınca tutuksuz yargılandığı dönemde cep telefonunu kullanamayacak ve bilgisayarından internete ancak hafta içi avukatının ofisinden erişebilecek.

Tokyo Bölge Mahkemesi, dün Ghosn'un avukatlarının talebini kabul ederek, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Ghosn karar sonrası yaptığı açıklamada, "Suçsuzum ve kendimi adil bir yargı süreci içinde bu haksız ve temelsiz suçlamalara karşı sonuna kadar savunmaya hazırım." ifadesini kullanmıştı.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği suçlamasıyla 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, daha önce Ghosn'un avukatlarının kefaletle salıverilme taleplerini iki kez reddetmişti.

- Nissan Motor ve Mitsubishi Motors, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

Renault Grubu Yönetim Kurulundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada, grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.

Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.

Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

- 19 Kasım'dan bu yana gözaltında

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.

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Carlos Ghosn Japonya kefalet Nissan Motor Şirketi

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