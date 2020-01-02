Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn'un Tokyo'daki evine baskın düzenlendi

Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un Japonya'nın başkenti Tokyo'daki evine baskın düzenlendi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japon savcılar, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a bu hafta başında kaçan Ghosn'un Tokyo'daki evinde arama yaptı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'da yargı sisteminin adil olmadığına inandığı için kaçtığını ifade etmişti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek yasaları çiğnemekle suçlanıyor.

Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018'de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya'da birkaç ay ev hapsinde tutulmuştu.