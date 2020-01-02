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  4. Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten

Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldı." ifadelerini kullandı.

Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." açıklamasında bulunmuştu.

- Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Ghosn Interpol Lübnan

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