Nissan'ın eski yöneticisi Ghosn hakkında kırmızı bülten

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcılığı, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldı." ifadelerini kullandı.

Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." açıklamasında bulunmuştu.

- Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.