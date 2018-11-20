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Nissan'ın üst yöneticisinin tutuklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek bir konumda olmadığını belirtti

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söyledi.

Le Maire, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını belirtti.

Renault grubu için geçici bir yönetimin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Le Maire, Japon mevkidaşı ile konuyu görüşeceğini bildirdi.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn dün tutuklanmıştı.

Kyodo'nun haberinde, Ghosn'un 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn'un, Tokyo'da savcılar tarafından sorgulandığı yönünde haberler çıkmıştı.

Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve görevine son verileceği ifade edilmişti.

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

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Carlos Ghosn Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire

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