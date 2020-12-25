Nistagmus: Göz seğirmesi bir hastalık mıdır?

Nistagmus, gözde meydana gelen sinir dokularının tam gelişmemesi durumu ile ortaya çıkan ve herkes tarafından kolayca fark edilebilen bir hastalık türüdür. Doğuştan meydana gelebileceği gibi daha sonradan da kendini gösterebilir. Kişiden kişiye farklı seviyeleri olabileceği gibi kalıcı veya geçici seviyelerde de oluşabilir.

Göz Seğirmesi Nedir?

Nistagmus yani göz seğirmesi hastalığı, istemsiz bir şekilde göz bebeğinin dairesel olarak aşağı yukarı, ileri geri hareket etmesidir. Bu hareket bozukluğu, göz koordinasyonu kontrolünü oldukça zorlaştırabilir. Bir şeye odaklanma güçleşir ve denge kurma aşamasında ciddi hassasiyetler oluşur. Göz seğirmesi olan bireyler, fark edilmemek için göz ile temas kurmaktan kaçınır ve bakışlarını sürekli sağa sola doğru çevirerek dikkati dağıtmaya çalışır. İş yoğunluğu, uykusuzluk gibi durumlarda göz seğirmesi kendini daha da fazla belli eder.

Nistagmus (Göz Seğirmesi) Neden Olur?

Nedeni tam olarak bilinmeyen göz seğirmesi sorunu genellikle doğuştan gelir. Anne karnında yaşanan gelişme bozukluğundan da kaynaklanabileceği gibi, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kullanımı da neden olabilir. Göz seğirmesi sonradan da oluşabileceği gibi belli bir travma ya da kaza sonucunda da meydana gelebilir. Bunun yanı sıra diğer nedenler şunlardır;