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Nistagmus: Göz seğirmesi bir hastalık mıdır?

25.12.2020 15:08 | Son Güncelleme:
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Nistagmus: Göz seğirmesi bir hastalık mıdır?

Gözün istemsiz bir şekilde hareket etmesinden kaynaklanan nistagmus nedir, belirtileri ve çeşitleri nelerdir? Göz seğirmesi hakkında merak edilen her şeyi sizin için araştırdık. İşte tüm detaylarıyla nistagmus dosyası...

Nistagmus, gözde meydana gelen sinir dokularının tam gelişmemesi durumu ile ortaya çıkan ve herkes tarafından kolayca fark edilebilen bir hastalık türüdür. Doğuştan meydana gelebileceği gibi daha sonradan da kendini gösterebilir. Kişiden kişiye farklı seviyeleri olabileceği gibi kalıcı veya geçici seviyelerde de oluşabilir.

Göz Seğirmesi Nedir?

Nistagmus yani göz seğirmesi hastalığı, istemsiz bir şekilde göz bebeğinin dairesel olarak aşağı yukarı, ileri geri hareket etmesidir. Bu hareket bozukluğu, göz koordinasyonu kontrolünü oldukça zorlaştırabilir. Bir şeye odaklanma güçleşir ve denge kurma aşamasında ciddi hassasiyetler oluşur. Göz seğirmesi olan bireyler, fark edilmemek için göz ile temas kurmaktan kaçınır ve bakışlarını sürekli sağa sola doğru çevirerek dikkati dağıtmaya çalışır. İş yoğunluğu, uykusuzluk gibi durumlarda göz seğirmesi kendini daha da fazla belli eder.

Nistagmus (Göz Seğirmesi) Neden Olur?

Nedeni tam olarak bilinmeyen göz seğirmesi sorunu genellikle doğuştan gelir. Anne karnında yaşanan gelişme bozukluğundan da kaynaklanabileceği gibi, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kullanımı da neden olabilir. Göz seğirmesi sonradan da oluşabileceği gibi belli bir travma ya da kaza sonucunda da meydana gelebilir. Bunun yanı sıra diğer nedenler şunlardır;

  • Katarakt
  • İnme
  • Nörolojik hastalıklar
  • Glokom (göz tansiyonu)
  • Albunizm
  • İris (göz bebeği) yokluğu
  • Down sendromu
  • Retina (göz dibi) bozuklukları
  • Merkezi sinir sisteminde oluşan hasarlar
  • Aşırı alkol, tütün ve uyuşturucu madde kullanımı

Nistagmus Belirtileri Nelerdir?

Göz bebeklerinde oluşan ani ve istemsiz kasılmalar, seğirmeler, göz titremesi şeklinde olabileceği gibi bir şeye odaklanmada güçlük ya da daha iyi görebilmek için gözleri kısma ihtiyacı şeklinde de ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra gece körlüğü ve ışığa duyarlılık hali de yaşanabilir. En sık görülen nistagmus belirtileri ise şunlardır;

  • Baş dönmesi, yorgunluk, gözde hassasiyet ve kaşınma
  • İşitmede güçlük ve kulak çınlaması
  • Çevrenin bir anda yakınlaşıp uzaklaşması ya da algılamada eksiklik
  • Denge kaybına bağlı etrafında ara sıra sarsıntı yaşandığı hissiyatı
  • Göz kapağı kapalı iken artan göz seğirmesi
  • Şaşılık
  • Diğer patolojik bulgular

Nistagmus Tedavi Edilebilir mi?

Göz şikayetleri için uzman bir doktordan randevu almanız önemlidir. Bunun yanı sıra kulak burun boğaz doktoruna ve nöroloji uzmanına da görünmek faydalı olabilir. Çünkü belirtiler ortaktır ve alanında uzman doktorların tedavisi gerekebilir. Doktorların belirleyeceği tedavi metotları ile ilaç tedavisi veya tıbbi müdahalelerin gerekip gerekmediğine karar verilir. Gözlük veya kontakt lensler de estetik görünüm için yararlı olabilir. Doğuştan gelen bir sağlık sorunu var ise muayeneleri aksatmamalı ve doktor uyarılarına dikkat edilmelidir.

Nistagmus Muayenesi Nasıl Olur?

Yaklaşık 1 saat süren muayenede hastadan farklı açılarla bakması istenir. Düz bakma, kendi isteği ile serbest bakma, başını eğme, yan bakma ve bakışların yönlendirilmesi sonucunda titremenin azaldığı ve hastanın daha iyi görmeye başladığı bakış pozisyonu belirlenir. Bu veriler ışığında doktor tedaviye başlayabilir.

Nistagmus Çeşitleri Nelerdir?

  • Konjenital nistagmus: Doğumla birlikte gelen bir rahatsızlıktır. Gözlerin birbirinden bağımsız hareket etmesi halidir. Gözler sürekli sallanır.
  • Manifest nistagmus: Sürekli olarak göz seğirmesi yaşanabilir.
  • Latent nistagmus: Göz kapağı kapalı iken kendini belli eder.
  • Edinilmiş nistagmus: Sonradan meydana gelir, yani edinilmiş nörolojik bir rahatsızlıktır. Bir kaza ya da beyin sarsıntısı sonucu yaşanabilir. Beyinde oluşan bir hasar göze zarar verebilir. Bazı ilaçların yan etkisi ile de oluşabilir.

Nistagmus ve Psikolojik Etkileri

Herkes kusursuz bir şekilde görmek ister. Fakat bazı durumlarda estetik açıdan küçük bir farklılık ya da doğuştan gelen bir göz kusuru kişiye özgüven eksikliği ve dışlanmışlık hissi yaşatabilir. Böyle durumlarda riskli cerrahi müdahaleler bile göze alınabilir. Bireyler çocukluktan başlayan özgüven eksikliği yüzünden arkadaş ortamına uyum sağlayamaz, derslerine odaklanamaz ve içe kapanık bir şekilde yetişmeye başlar. Eğer bilinçli bir ebeveyn olarak bu durumu erken fark eder ve uzmanından destek alırsanız; çocuğunuz durumunu kabul eden, özgüven sahibi, yaşadığı zorlukları aşabilen bir birey olabilir. Çocuğunuzu gelişme sürecinde her açıdan destekleyerek topluma sağlıklı bireyler yetiştirebilirsiniz.

Nistagmus Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  • Bebeklerde göz seğirmesi geçer mi?
  • İyi bir tedavi ile iyileşebilmesi mümkündür.
  • Sağ göz seğirmesi neden olur?
  • Göz numaralarında büyüme olduğunun habercisidir.
  • Sol göz seğirmesi neden olur?
  • Gözün alerjik bir reaksiyona tepki verdiği bir durum olarak görülebilir.
  • Göz seğirmesi ne anlama gelir?
  • Göz kapaklarının istemsizce kasılmasıdır. Genellikle hafif şiddetli olur.

Çocuklarda Göz Seğirmesi Olur mu?

Nistagmus, doğuştan kaynaklı olabileceği gibi sonradan da göz seğirmesi hastalığına yakalanma olasılığı vardır. Bu hastalığın çoğu zaman tedavisi mümkündür. Bebeklerde yaşanan göz kaymaları normal olarak kabul edilir. Fakat bu durum sürekli olarak dikkat çeker hale gelmiş ise doktor tarafından nistagmus muayenesi şarttır. Doğum anında bebekte kas felci olması da böyle durumlara sebebiyet verebilir. İlk yaşlarda müdahale edilmesi ile çocuğun gelişim çağında yaşayabileceği olumsuzluklar kısmen veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Yapılması gereken, çocuğu okul öncesi dönem ve okul çağında düzenli olarak göz doktoru muayenesine götürmektir.

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