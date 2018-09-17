"Nitelikli eğitime erişim her çocuğun hakkı ve geleceğimizin güvencesidir"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, nitelikli eğitime erişimin, her çocuğun hakkı ve geleceğinin güvencesi olduğunu belirterek, "Yeni nesilleri, bugünden öngöremediğimiz problemleri çözmek için hatta henüz adını bile bilmediğimiz işler için hazırlamak durumundayız." ifadesini kullandı.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
Nitelikli eğitime erişimin, her çocuğun hakkı ve geleceğinin güvencesi olduğunu aktaran Bilecik, şunları kaydetti:
"Eğitim, hem bireyin kendini geliştirerek potansiyelini gerçekleştirebilmesi hem de ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için büyük önem taşıyor. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ve dijital çağın hemen eşiğinde; sorgulayan, araştıran ve yorumlama becerisi olan gençlerle bu çağın önde gelen ülkelerinden olabiliriz. Bu amaçla, bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlere analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, iş birliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen beceriler kazandırılmalıdır."
Bilecik, yeni nesilleri, bugünden öngörülemeyen problemleri çözmek için hatta henüz adı bile bilinmeyen işler için hazırlamak durumunda olduklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun başarılmasında, eğitim politikalarının veriye dayalı olarak ve katılımcı bir yöntemle oluşturulup yine veriye dayalı olarak yenilenmesi önemli katkı sağlayacaktır. 21. yüzyıl becerilerine sahip nesillerin yetiştirilebilmesi için öncelikle öğretmenlerimizin hem nitelik hem de olanaklar bakımından güçlendirilmesi eğitimin başarısını doğrudan etkileyecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği üzere 'En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.' Ülkemizde tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime eriştiği ve tüm eğitim paydaşlarının iş birliği yaptığı bir eğitim iklimi yaratabilmeliyiz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Cumhuriyetimizin değerli öğretmenleri ve eğitim yöneticileri ile öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum."
Resmi Gazete kapatıldı!
CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum