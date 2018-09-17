"Nitelikli eğitime erişim her çocuğun hakkı ve geleceğimizin güvencesidir"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, nitelikli eğitime erişimin, her çocuğun hakkı ve geleceğinin güvencesi olduğunu belirterek, "Yeni nesilleri, bugünden öngöremediğimiz problemleri çözmek için hatta henüz adını bile bilmediğimiz işler için hazırlamak durumundayız." ifadesini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Nitelikli eğitime erişimin, her çocuğun hakkı ve geleceğinin güvencesi olduğunu aktaran Bilecik, şunları kaydetti:

"Eğitim, hem bireyin kendini geliştirerek potansiyelini gerçekleştirebilmesi hem de ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için büyük önem taşıyor. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ve dijital çağın hemen eşiğinde; sorgulayan, araştıran ve yorumlama becerisi olan gençlerle bu çağın önde gelen ülkelerinden olabiliriz. Bu amaçla, bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlere analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, iş birliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen beceriler kazandırılmalıdır."