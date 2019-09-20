- "Nitelikli insana ihtiyacımız var"

MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, her alanda nitelikli insan yetiştirmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Erbaş, Mersin Üniversitesindeki İslami İlimler Fakültesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen konferansta, yeni öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim'in, "oku" kelimesiyle başladığını vurgulayan Erbaş, İslam medeniyetinin temellerinin, ilim ve bilgi üzerine kurulduğunu söyledi.

Erbaş, İslam ilminin, birçok disiplinle ortak hareket ettiğine işaret ederek, "Bizim medeniyetimizde aslında İslami ilimler, İslam dışı ilimler diye bir şey yoktur. Matematik, sosyoloji, psikoloji, astronomi, felsefe de İslami bir ilimdir tıpkı hadis, tefsir, fıkıh ve kelam gibi." dedi.

Her ilim insanının, peygamberin varisi olduğunu aktaran Erbaş, ilmin birçok disiplinine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'de birçok ilim dalına ilişkin mesajların yer aldığını ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Medrese ne demek? Birileri nedense 'medrese' denilince tüyleri diken diken oluyor. Ders yapılan yer demektir medrese. Sınıf' diyoruz mesela. Sınıfın Arapça olduğunu duysalar, ona da mı karşı çıkacaklar acaba? Sınıf, kitap, kalem, defter Arapça. Kullanmıyor muyuz? Hepsini kullanıyoruz. Ne diyor, 'O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti'. En büyük öğretmen Allah'tır. Çünkü Allah'ın adlarından biri de Rab'dır. Rab, öğretici demektir. Mürebbiye ismini bu millet, asırlarca öğretmenler için kullandı. Mürebbiye, Rab'dan geliyor. Öğretmen demek. Peygamberimiz, 'Ben size muallim olarak gönderildim.' diyor. Her öğretmen muallimdir, hem muallim Peygamber Efendimizin varisidir. Ne büyük unvandır bu."