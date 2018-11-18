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Nitelikli iş gücü için okul sanayi iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

'Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli' projesi kapsamında 'Okul Sanayi İşbirliği Vizyonu' toplantısında projeye dahil okul sayısının yakın zamanda 30'a çıkartılacağı belirtildi

İSTANBUL (AA) - 'Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli' projesi kapsamında İstanbul Ticaret Odası tarafından Cemile Sultan Korusu tesislerinde 'Okul Sanayi İş Birliği Vizyonu' toplantısı yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, Okul Sanayi İş Birliği Projesi ile mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratılması, bu konuda İstanbul’a katkı sunulması, meslek okulları ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturulması hedefi üzerinde duruldu.

Konuşmalarda, Türkiye sanayisinin içinde bulunduğu en önemli problemlerden birinin, yeterli sayı ve niteliklere sahip insan kaynağının bulunmaması olduğuna dikkati çekilerek, bu durumun mesleki ve teknik eğitim sistemimizin iyi işlememesinden kaynaklandığı belirtildi.

Programda, Türkiye'de yıllardır nitelikli teknik eleman gücünün öneminden bahsedilmesine rağmen, bu konuda istenildiği kadar yol alınamadığının altı çizilerek, 2023 vizyonu doğrultusunda ciddi adımların atılacağı ifade edildi.

2015 yılında 8 pilot okul ile hayat geçirilen projeye dahil okul sayısının yakın zamanda 30'un üzerine çıkarılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırabilmenin en önemli anahtarlarından biri, reel sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması yoluyla verimliliğin arttırılmasıdır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımız, tüm sektörlerdeki yüzlerce meslek grubuna kalifiye meslek elemanı sağlayan eğitim kurumlarıdır. Özel sektörün okullarla olan iletişiminin güçlü olmasını öngören proje ile insan kaynaklarına dayalı ihtiyaçların giderilmesi ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanması devam edecek."

Açıklamada, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, özel sektöre nitelikli eleman sağlama işlevini tam yerine getirebilmesi için, eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaçları ile uyumunun arttırılmasına dikkati çekilerek, bunun 2023 vizyonu raporunda yer aldığı kaydedildi.

İstanbul MEM ve İTO tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi, sektör temsilcisi kurumlar, odalar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliği başta olmak üzere geniş katılımlı bir çalışmayı gerektirdiği vurgulandı.

Teknolojik iş birliği, deneyim paylaşımı ve istihdam olmak üzere 3 başlık altında hayata geçirilen projede, önemli mesafe alındığı dile getirilen açıklamada, "Projeyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının alt yapısının güçlendirilmesi, meslek alanındaki güncel uygulamalar ile yeniliklere dair deneyimlerin paylaşılması ve mesleki eğitim kurslarının açılmasını hedefleniyor.
Yeterliliklere sahip meslek okullu gençlerimizin potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmak, iş dünyasının en önemli beklentilerinden olan nitelikli teknik eleman sıkıntısına çözüm getirmek, bu projeyle çok daha mümkün görünmekte." değerlendirmesinde bulunuldu.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, İTO Başkanı Sayın Şekip Avdagiç ve Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Toplantıda İTO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve ilgili okul müdürleri ile öğretmenler de hazır bulundu.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

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