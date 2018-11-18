Nitelikli iş gücü için okul sanayi iş birliği

İSTANBUL (AA) - 'Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli' projesi kapsamında İstanbul Ticaret Odası tarafından Cemile Sultan Korusu tesislerinde 'Okul Sanayi İş Birliği Vizyonu' toplantısı yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, Okul Sanayi İş Birliği Projesi ile mesleki ve teknik eğitimin önemi konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratılması, bu konuda İstanbul’a katkı sunulması, meslek okulları ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturulması hedefi üzerinde duruldu.

Konuşmalarda, Türkiye sanayisinin içinde bulunduğu en önemli problemlerden birinin, yeterli sayı ve niteliklere sahip insan kaynağının bulunmaması olduğuna dikkati çekilerek, bu durumun mesleki ve teknik eğitim sistemimizin iyi işlememesinden kaynaklandığı belirtildi.

Programda, Türkiye'de yıllardır nitelikli teknik eleman gücünün öneminden bahsedilmesine rağmen, bu konuda istenildiği kadar yol alınamadığının altı çizilerek, 2023 vizyonu doğrultusunda ciddi adımların atılacağı ifade edildi.