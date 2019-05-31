Niyazi Kızılyürek: ‘Kıbrıs’ta Kalıcı Barış İçin Çalışıyorum’ 

Kıbrıslı Rumlar’ın oylarıyla Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek, 140 yıldır etnik olarak bölünmüş Kıbrıs’ta bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Birliği’nin 28 üyesinin vatandaşlarını temsil eden bir kurum olmasının da kendisine AB’nin en büyük başarısını sağlama, yani “savaşın küllerinin içinden birlik oluşturma” imkanı sunduğunu söyledi.

Kızılyürek AP haber ajansına verdiği röportajda, “Ben Kıbrıs’ı tüm Kıbrıslılar’ın vatanı olarak görüyorum ve tüm Kıbrıslılar için kendimi sorumlu hissediyorum” dedi.

Kıbrıs Rum Yönetimi pasaportuna sahip 80 bin kadar Kıbrıslı Türk’ün de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve ülkeyi temsil eden altı koltuğa kimin oturacağına karar vermede söz hakkı bulunuyor.

Ancak Kızılyürek’in aldığı 25 bin oyun büyük kısmı Kıbrıslı Rumlar’dan geldi.

Kıbrıs Üniversitesi’nde siyaset tarihi dersleri veren 59 yaşındaki Kızılyürek, seçim kampanyası sırasında adanın iki kesimi arasında tartışmaların odağındaydı.