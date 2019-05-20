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Niyazi Koyuncu ve Kıraç’tan 100. yıl konseri

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Samsun’un Atakum ilçesinde 19 Mayıs 1919’un 100.

Niyazi Koyuncu ve Kıraç’tan 100. yıl konseri

Samsun’un Atakum ilçesinde 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Niyazi Koyuncu ve Kıraç konser verdi.
Atakum Belediyesince, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Niyazi Koyuncu ve Kıraç konseri gerçekleştirildi.
Atakum Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen konser programının açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, bu kenti Atatürk’e yaraşır bir kent haline dönüştüreceklerini, buradan tüm Türkiye’ye örnek olacaklarını ve kendilerine gençlik ruhu ve Atatürk’ün gençliğinin lazım olduğunu söyledi.

“Birleşin ve kentimizin geleceğine katkı verin”
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere emanet ettiğini kaydeden Deveci, "Atakum’da 40 bin üniversite öğrencisi var. Hepsi genç. Birleşin ve kentimizin geleceğine katkı verin. Benden size tam destek. Bu bayram sizin, bu ülkenin geleceği sizlerin elinde. Bu yüz yılı büyük bir coşku ve onurla kutluyoruz. 19 Mayıs, bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin Atatürk tarafından başlatıldığı gün. Cumhuriyet tarihimizin en önemli günlerinden birisi. Kurtuluşumuzun ve kuruluş sürecimizin başladığı gün. Bugünlerimizi 19 Mayıs 1919’a, Atatürk ve 18 arkadaşına borçluyuz. Onlardan aldığımız emaneti daha çok yukarılara taşıyacağız. Atatürk’ün Cumhuriyet’ini bir daha sekteye uğratmaksızın, ona bir başkasının göz dikmesine müsaade etmeksizin sırtımızda, omuzlarımızda taşıyacağız. Ben de Atakum Belediye Başkanı olarak önümüzdeki 5 yıl boyunca sizinle beraber Atatürk’ün Cumhuriyet’ini, onun bize emanet ettiği demokrasiyi, insan, kadın, çevre, hayvan haklarını birlikte kuracağız” dedi.

Atakum’da bayram coşkusu
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Niyazi Koyuncu’nun Karadeniz türküleri eşliğinde horon tepildi. Kıraç’ın sahneye çıkmasıyla birlikte ise konser alanındaki coşku doruğa ulaştı. 10 binlerce Atakumlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Niyazi Koyuncu ve Kıraç’tan 100. yıl konseri

Niyazi Koyuncu ve Kıraç’tan 100. yıl konseri

Niyazi Koyuncu ve Kıraç’tan 100. yıl konseri

Niyazi Koyuncu ve Kıraç’tan 100. yıl konseri

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