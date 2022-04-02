Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden ramazanda oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı!

Niyet etmeden oruç tutulur mu? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. 2 Nisan Cumartesi bugün) itibarıyla başlayan Ramazan ayı sebebiyle vatandaşların odaklandığı bu konuya ilişkin Diyanet'ten açıklama yapıldı. PekiNiyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden ramazanda oruç tutulur mu? Ayrıntıları sizler için derledik.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgilere göre; niyet etmek orucun şartlarındandır. Bu nedenle niyetsiz oruç sahih değildir.

NİYET ETMEDEN RAMAZAN'DA ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmeden Ramazan ayında oruç tutulmaz. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile belirtmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

İbadetler, kullar tarafından Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yapılmaktadır.

Öte yandan orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet veya perhizden ayıran şey niyettir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır”

Dolayısıyla Ramazan'da ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

RAMAZAN ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet de denmektedir. Öte yandan oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçmektedir. Niyetin dil ile ifade edilmesi gerekmese de menduptur. “Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek kafidir.

Oruç tutacak kişi "Allah için oruç tutmaya niyet ettim” diyerek ya da bunu içinden söyleyerek niyet etmiş olur. Fakat Şafiî mezhebinde durum farklıdır. Bu durum Şafiî mezhebinde sadece nafile oruçlar için geçerlidir. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir.

Mesela "Ramazan orucuna niyet ettim” veya “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gereklidir.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

İstanbul 2022 Ramazan ayı imsakiyesi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye/istanbul

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

