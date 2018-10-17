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'Niyetçi' cinayeti sanığına 13 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

KONYA'da, 13 yıl önce babası Mevlüt Berber'i (56) öldürdüğü için girdiği cezaevinde 11 yıl kaldıktan sonra tahliye edilen ve bu cinayetten 10 ay önce de tavşanla niyet çektiren Çetin Kalaycı'yı (27) öldürdüğü ortaya çıkan Şahin Berber (31), 'kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Niyetçi' cinayeti sanığına 13 yıl hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 13 yıl önce babası Mevlüt Berber'i (56) öldürdüğü için girdiği cezaevinde 11 yıl kaldıktan sonra tahliye edilen ve bu cinayetten 10 ay önce de tavşanla niyet çektiren Çetin Kalaycı'yı (27) öldürdüğü ortaya çıkan Şahin Berber (31), 'kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan Berber, "Pişmanım" dedi.
Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan caminin önünde kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla öldürülen, 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın, faili meçhul olarak kapatılan dosyasını geçen yılın Ekim ayında yeniden açtı. Polis, o yıllarda aynı tür silahlarla işlenilen suçları tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Kalaycı'dan 10 ay sonra aynı tür tabancayla Mevlüt Berber'in de öldürüldüğü tespit edildi. Mevlüt Berber'in, 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından poliste kaydı bulunan oğlu Şahin Berber tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şahin Berber'in de 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği saptandı.
Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, Şahin Berber'in, babasını öldürdüğü olayla ilgili poliste susma hakkını kullandığını; ancak mahkemedeki ifadesinde, "Babam, anneme eziyet ediyordu. Dayanamayıp, öldürdüm'' dediğini belirledi. O dönem Antalya'da yaşayan Şahin Berber'in, Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden önce Konya'ya ailesinin yanına geldiği, cinayetten 1 gün sonra da Antalya'ya döndüğü ortaya çıktı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takiple Şahin Berber'in uyuşturucu kullanıp, sattığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak düzenlediği operasyonda, Şahin Berber'i merkez Meram ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 725 paket satışa hazır esrar, 12 gram kokain ve 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi.
NİYETÇİYİ TOKAT ATTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Gözaltına alınan Şahin Berber, sorgusunda, Çetin Kalaycı'yı öldürdüğünü itiraf etti. Tavşanla niyet çektiren Kalaycı'yı tokat attığı için öldürdüğünü öne süren Berber, ''Niyetçiden dilek çektim. Açtığım kartlar boş çıktı. Sinirlendim, birkaç tane daha çektim. Çetin Kalaycı buna izin vermedi. Tartıştık, bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan kurusıkıdan bozma tabanca ile 2- 3 kez ateş ettim. Olay yerinden kaçarak eve gittim. 1 gün sonra çaldığım motosikletle Antalya'ya kaçtım'' dedi.
10 AY SONRA DÖNÜP, BABASINI ÖLDÜRMÜŞ
Çetin Kalaycı'yı öldürdükten 10 ay sonra Konya'ya döndüğünü ve babası Mevlüt Kalaycı'nın, depoya sakladığı tabancayı bulup, kendisini polise ihbar edeceğini söylediğini ileri süren Şahin Berber, ''Babam depoda bulunan tabancayı bulmuş. 'Senden bıktım, polise ihbar edeceğim' dedi. Ben de başka kurusıkıdan bozma tabancayla babamı vurarak öldürdüm" diye konuştu. Şahin Berber, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANMADI, 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI
Tutuklu sanık Şahin Berber'in Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Şahin Berber ve taraf avukatları hazır bulundu. Berber, savunmasında, "Pişmanım. Daha önceki ifadelerimi aynen tekrar ediyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı, savunmaların ardından verdiği mütalaasında Şahin Berber'in, şans oyunları oynatan tezgah sahibi Çetin Kalaycı'nın yanına geldiğini, oyun oynanan kağıtları açtığını, buna sinirlenen Kalaycı'nın da Berber'e tokat attığını söyledi. Savcı, bu nedenle Berber'in 'haksız tahrik indirimi' almamasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, Şahin Berber'in 'haksız tahrik indirimi'nden yararlanmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Şahin Berber'in 'haksız tahrik indirimi'nden yararlanmamasına hükmetti. Heyet, Berber'e cinayeti işlediği yılda 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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'Niyetçi' cinayeti sanığına 13 yıl hapis cezası'Niyetçi' cinayeti sanığına 13 yıl hapis cezası

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